Имена самых востребованных артистов в новогоднюю ночь 2023 названы

Новый год не за горами. Корпоративы полным ходом готовятся. Новогодняя ночь в компании любимых артистов, что может быть приятнее? Кого ждут россияне на праздник?

По оценкам организаторов самыми востребованными артистами в ночь с 31 декабря 2022 по 1 января 2023 стали Леонид Агутин, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Григорий Лепс, Баста, Николай Басков, Сергей Жуков и "Руки Вверх", Jony.

Гонорары этих знаменитостей составят 3 000 000 - 5 000 000 российских рублей.

Заняты в новогоднюю ночь также "Иванушки International", Сосо Павлиашвили, Любовь Успенская, МакSим, Zivert, Клава Кока. Их работа в главный праздник года оценивается от 1 500 000 рублей.