Зеленский: Россия потеряла в десять раз больше солдат, чем Украина

Владимир Зеленский рассказал о потерях среди российских военных в спецоперации по версии официального Киева.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский пообщался с репортёром американского телеканала CNN, где публично заявил, что с 24 февраля Россия потеряла в десять раз больше бойцов, чем украинская армия. Сразу после этого Зеленский отметил, что его утверждение является предположением, поскольку реальных данных о потерях нет ни у Киева, ни у Москвы.

Владимир Путин ранее утверждал, что на отдельных этапах специальной военной операции ВСУ теряли в восемь раз больше единиц живой силы, нежели армия России.

Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу прослушал новый доклад командующего силами спецоперации в Украине Сергея Суровикина, отчитавшегося об актуальной обстановке на фронте. После прослушанного доклада Шойгу поручил отвести российские войска от Херсона не левый берег Днепра для спасения жизней солдат ВС России.