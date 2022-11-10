Стоянов скончался от передозировки запрещенных веществ
2022-11-10 15:17
Звезда сериала "Склифосовский", актер Андрей Стоянов ушел из жизни сегодня утром в 10:30.
По имеющимся данным, 48-летний актер Андрей Стоянов ушел из жизни от передозировки запрещенных веществ.
"5-tv.ru" сообщает, что артист находился в своей столичной квартире и потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь.
Когда бригада медиков прибыла на место, то обнаружила звезду экрана в состоянии передозировки неизвестных веществ.
Реанимировать мужчину не удалось. Он ушел из жизни, не приходя в сознание.
Опубликовано: Наталья Гончарова