Франция готовится принять Ocean Viking в Тулоне с 234 мигрантами на борту

В четверг, 10 ноября, правительство объявило о своем намерении принять корабль, на борту которого находятся 234 мигранта.

«Франция примет Ocean Viking с 234 мигрантами он отправится в Тулон в пятницу», сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманин в четверг, 10 ноября.

Министр внутренних дел также выразил удивление в связи с принятием его коллегами в Риме неправомерного решения.

Жеральд Дарманин осудил «непонятный выбор» Италии. В ответ на это «неприемлемое поведение» прием во Франции 3500 беженцев, находящихся в настоящее время в Италии, был приостановлен.