Предприниматель Евгений Пригожин уверен, что в кругах российских бизнесменов есть много западных агентов либерального толка.

Недавно признавшийся в основании частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что России находится существенное число бизнесменов, исповедующих либеральные политические взгляды.

Часть из них откровенно работают на Запад и никогда не скрывали этого, заявил Пригожин.

По мнению Евгения Пригожина, в ближайшем будущем предпринимательская сфера в России будет очищена от персон, которые являются вредоносными для национальных интересов государства.

Влияние Пригожина существенно возросло после начала специальной военной операции в Украине, поскольку бойцы его подразделения "Группа Вагнера" добились успехов в зоне боевых действий.

Сейчас ЧВК Евгения Пригожина сконцентрировано на защите населённого пункта Лисичанск в Луганской Народной республике.

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«В ближайшее время хочу заехать в Ханты-Мансийск на концерт камерной музыки „Концертный оркестр Югры представляет: Классика и не только“», — приводит пресс-служба слова Пригожина на официальной странице компании.