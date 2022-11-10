Беркова высказалась по поводу смерти бывшего мужа Стоянова

Порноактриса и звезда "Дома-2" Елена Беркова высказалась по поводу ухода из жизни своего экс-супруга, актера Андрея Стоянова.

Предварительная версия смерти звезды сериалов "Склифосовский", "Час Волкова", актера Андрея Стоянова - передозировка запрещенных веществ.

В интервью "5-tv.ru" его бывшая жена Елена Беркова рассказала, что думает по поводу причин кончины экс-возлюбленного.

Знаменитость заявила, что об этом нужно интересоваться у сотрудников полиции, так как она давно развелась со Стояновым и не общалась с ним целых 5 лет.