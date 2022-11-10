Суд Томска ограничил свободу на 3 года мужчине за использование Vipole

В России впервые ограничили свободу мужчине, который использовал программу Vipole. Данная утилита является одним из самых защищённых мессенджеров.

10 ноября Октябрьский суд Томска вынес приговор мужчине, который пользовался мессенджером Vipole. Постановлением суда свобода мужчины будет ограничена на срок в три года, поскольку утилиту Vipole признали вредоносным приложением.

По данным СМИ, молодой человек публично признал свою вину, ввиду чего был признан судом виновным по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приложение Vipole давно пользуется дурной славой в интернете, и зачастую используется наркопотребителями для приобретения запрещённых веществ в странах СНГ, включая Россию и Беларусь.