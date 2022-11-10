Диброва продемонстрировала грудь в соцсетях через месяц после пластики

Фотомодель и супруга ведущего Дмитрия Диброва Полина показала подписчикам свою "новую" грудь на снимке в социальных сетях.

33-летняя фотомодель и жена 62-летнего ведущего ТВ Дмитрия Диброва Полина - многодетная мать. У Дибровой 3 сыновей и она не скрывает, что после родов ее фигура изменилась.

Ранее знаменитость признавалась, что ее не устраивает собственная форма груди.

По этой причине молодая женщина решилась на пластическую операцию в начале октября текущего года. Жена известного ведущего заявляла, что желает стать обладательницей более пышного бюста, а о подтяжке речь не шла.

Результат Полина продемонстрировала на фото в социальных сетях.