Российская компания "Ростех" начала массовое производство боеприпасов, позволяющих войскам РФ дистанционно минировать зону спецоперации.

Пресс-служба компании "Ростех" уведомляет, что сотрудники ведомства завершили разработку кассетных снарядов, способных дистанционно минировать местность минами ПОМ-3 и ПТМ-4М. В "Ростехе" отмечается, что подобные снаряды уже запущены в массовое производство и скоро будут применяться в Украине.

Примечательно, что администрация Кеива ранее подписала согласие о запрете использования мин "Лепесток", однако вооружённые силы Украины продолжают использовать эти снаряды, часто минируя территории Донецка дистанционно.

Одной из жертв мин "Лепесток" стал военный корреспондент издания WarGonzo Семён Пегов, которому оторвало ступню в зоне СВО. Врачи не смогли спасти конечность Пегова, однако молодой человек утверждает, что учёные выращивают для него новую ногу в лабораторных условиях.