Польские пограничники готовятся к судебному преследованию за незаконное отношение к беженцам

Суды заявляют, что деятельность стражей граничных на границе с Беларусью незаконна, а пограничники все больше опасаются криминальных последствий, пишет сегодня, 10 ноября издание rp.pl.

Воеводские административные суды в Варшаве и Белостоке неоднократно признавали незаконными разбирательства пограничной службы с беженцами.

«Речь шла о самой деятельности по перемещению беженцев к линии границы, а также о незаконности решений, вынесенных Пограничной службой на основании постановлений, изданных в прошлом году», - поясняет Марта Гурчиньска, юрист Хельсинкского фонда по правам человека.

Суды постановили, что положения, в соответствии с которыми беженцы возвращаются в Беларусь, нарушают Конституцию Польши, Женевскую конвенцию о статусе беженцев и Хартию основных прав ЕС. В результате действий Пограничной службы иностранцы лишены возможности подачи заявлений о предоставлении международной защиты.

