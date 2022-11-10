Борисова набросилась на Киркорова за вседозволенность и беспринципность

Дана Борисова подвергла критике последние поступки известного исполнителя Филиппа Киркорова, назвав такое поведение вседозволенностью.

Ведущая Дана Борисова убеждена, что такой артист, как Филипп Киркоров должен быть примером для подражания.

А те "беспринципность и вседозволенность", которые исполнитель позволяет себе из-за своего высокого статуса, не делают ему чести.

Борисова считает, что Киркоров обязан найти другой способ выражать несогласие с другими знаменитостями, а не опускаться до оскорблений.