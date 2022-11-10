Кудрявцева назвала Салтыкову неприятной особой в эфире шоу «Суперстар! Возвращение»
2022-11-10 16:21
Телеведущая Лера Кудрявцева после выступления певицы Ирины Салтыковой в рамках передачи «Суперстар! Возвращение» заявила: "Салтыкова, ты неприятная".
56-летняя исполнительница Ирина Салтыкова приняла участие в музыкальном телевизионном проекте "Суперстар! Возвращение" в эфире НТВ. После одного из выступлений артистки в ее адрес высказалась ведущая Лера Кудрявцева.
Кудрявцева не стала выбирать выражения, а заявила: "Салтыкова, ты неприятная".
Оказалось, что это комплимент из уст ведущей, так как она удостаивает "этого звания" каждую женщину, которая обладает привлекательной внешностью.
Ведущая призналась, что облик Салтыковой приводит ее в восторг еще с 1990-х годов.
Опубликовано: Наталья Гончарова