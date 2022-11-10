Рождественская ярмарка в Дуйсбурге открылась в энергосберегающем режиме

Дуйсбург стал одним из первых крупных городов Германии, открывших рождественскую ярмарку в четверг утром.

«Ярмарка открылась значительно раньше и продлится на 47 дней дольше, чем обычно», сообщил представитель организатора Александр Кломпаренд.

Пресс-секретарь также отметил, что главной темой на это раз станет энергосбережение. В течение многих лет использовалось только энергосберегающее светодиодное освещение, которое в этом году будет включаться лишь в сумерках.

Из-за высокого энергопотребления на этот раз не будет работать традиционный рождественский каток.

Дуйсбургская рождественская ярмарка, состоит из 120 стендов, киосков и каруселей. Она является одной из крупнейших в земле Северный Рейн-Вестфалия. Здесь представлены достопримечательности: традиционный корабль с глинтвейном, пирамида и большое колесо обозрения. Ожидается, что ярмарку посетят около 2 млн человек.