МИД России вызвал посла Латвии из-за сноса советских памятников

МИД России выразил протест послу Латвии Риекстиньшу из-за демонтажа советских памятников.

10 ноября РИА Новости сообщают, что посла Латвии в России Мариса Риекстиньша вызвали в Министерство иностранных дел и выразили протест из-за демонтажа советских памятников.

Министерство также обратило внимание на публичные антироссийские высказывания посла, в частности о сносе памятника советским воинам-освободителям, также в дипломатическом ведомстве подчеркнули неприемлемость таких заявлений в неофашистском духе со стороны дипломата.

Ранее СМИ сообщали, что в латвийском городе Резекне снесли памятник, известный в народе под названием "Алеша", который был установлен в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны.