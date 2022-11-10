Эксперт: Россия в случае с Херсоном проверяет, готовы ли в Киеве оккупировать территорию РФ и получить не СВО, а полноценную войну

Оставление Херсона мера, вынужденная и продиктованная многими и многими предыдущими ошибками в планировании СВО, но это и повод получить прецедент со вторжением на территорию РФ.

Военный эксперт Василий Курлович считает, что российская сторона в случае с Херсоном заняла беспроигрышную позицию.

«Командование группировкой СВО спасло личный состав от ненужных сейчас, в момент передислокации и пополнения из числа мобилизованных, потерь живой силы.

В случае штурма Херсона на открытой местности и с возможностями сбора разведданных с БПЛА части ВСУ будут обречены попасть под шквальный огонь и понесут огромные потери», - считает Курлович.

Но это, по его мнению, не самое важное на сегодняшний день событие.

«Для России де-юре Херсон – это территория федерации и ее захват будет расценен, как нападение, а значит Путин сможет вполне законно в соответствие с Конституцией объявить войну Украине и применить любую тактику против агрессора», - отметил эксперт.

Напомним, что во время совещания в центре координации СВО Министр обороны России Сергей Шойгу дал приказ вывести воска из Херсона и занять укрепленные позиции на левом берегу Днепра.