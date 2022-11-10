Иран создал первую в стране гиперзвуковую баллистическую ракету

Пресс-служба ВКС Ирана утверждает, что в стране был создан первый образец гиперзвукового оружия.

10 ноября глава военно-космических сил Ирана Амирали Хаджизаде публично заявил, что Тегеран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету, способную развивать скорость, превышающую в пять раз скорость звука. По словам Хаджизаде, в ближайшие годы ни одно другое государство не сможет создать подобное оружие.

Примечательно, что американская газета Reuters допускает возможное создание гиперзвуковой ракеты в Иране, однако отмечает, что испытаний данного вооружения со стороны Тегерана ещё не проводилось.

К текущему моменту явными лидерами по разработке гиперзвуковых ракет являются Россия, Китай и США, однако только российское гиперзвуковое оружие было испытано в реальном бою и доказало свою эффективность: так, ракеты РФ "Кинжал" поразили множество целей в ходе спецоперации на территории Украины, что закрепило успешность данного проекта.