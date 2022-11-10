Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за смерти Стремоусова в ДТП под Херсоном
Глава РПЦ Патриарх Кирилл заявил, что сожалеет о гибели вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.
Вечером четверга Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что глубоко сожалеет в связи со смертью заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, поскольку пример его патриотизма вдохновил тысячи человек в России и освобождённых регионах.
Днём ранее стало известно, что Стремоусов погиб в ДТП недалеко от Херсона, попав в аварию с участием грузовика и ещё двух машин. Прибывшие на место событий медики констатировали смерть политика.
Сообщается, что похороны Кирилла Стремоусова состоятся в Симферополе 11 ноября. Ранее Владимир Путин присвоил Стремоусову Орден Мужества посмертно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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