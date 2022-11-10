Самбурская рассказала о домашнем насилии в семейной жизни с Дыцевичем
2022-11-10 16:59
Известная актриса Настасья Самбурская была замужем за коллегой Кириллом Дыцевичем всего пару месяцев, так как актер оказался деспотом.
После расставания в 2017 году с Кириллом Дыцевичем Настасья Самбурская не стала рассказывать, почему семья не получилась.
Сейчас же, через несколько лет, актриса поделилась откровениями по поводу в Ютуб-шоу "Стрелец-молодец".
Самбурская утверждает, что бывший муж злоупотреблял спиртным, страшно ее ревновал без повода.
Супруг пытался контролировать ее жизнь, настаивал, чтобы Настасья показывала ему переписку в соцсетях. Когда дело дошло до рукоприкладства, Самбурская не выдержала.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Лукашенко издал указ о повышении пенсий на 5% в Беларуси с 1 декабря
ФИФА запретила сборной Дании выступать на ЧМ в футболках с лозунгами за права человека
Путин отказался от участия в саммите G20
Арестован владелец сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме
Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах