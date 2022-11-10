Самбурская рассказала о домашнем насилии в семейной жизни с Дыцевичем

Известная актриса Настасья Самбурская была замужем за коллегой Кириллом Дыцевичем всего пару месяцев, так как актер оказался деспотом.

После расставания в 2017 году с Кириллом Дыцевичем Настасья Самбурская не стала рассказывать, почему семья не получилась.

Сейчас же, через несколько лет, актриса поделилась откровениями по поводу в Ютуб-шоу "Стрелец-молодец".

Самбурская утверждает, что бывший муж злоупотреблял спиртным, страшно ее ревновал без повода.

Супруг пытался контролировать ее жизнь, настаивал, чтобы Настасья показывала ему переписку в соцсетях. Когда дело дошло до рукоприкладства, Самбурская не выдержала.