Итальянка, арестованная в Иране в конце сентября, освобождена

30-летняя итальянская путешественница, арестованная в конце сентября во время протестов в Иране, освобождена, сообщило правительство Италии в четверг (10 ноября).

«После напряженной дипломатической работы Алессия Пиперно сегодня была освобождена иранскими властями и готовится вернуться в Италию», — сообщила пресс-служба главы правительства Джорджии Мелони.

По данным итальянской прессы, Алессия Пиперно, путешествующая по миру с 2016 года, была арестована 28 сентября в кулуарах антиправительственных протестов.

В своем аккаунте в Instagram, за которым сейчас следят почти 60 000 человек, она публично поддержала протесты в Иране, где находилась более двух месяцев.

