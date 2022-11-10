Итальянка, арестованная в Иране в конце сентября, освобождена
2022-11-10 17:02
30-летняя итальянская путешественница, арестованная в конце сентября во время протестов в Иране, освобождена, сообщило правительство Италии в четверг (10 ноября).
«После напряженной дипломатической работы Алессия Пиперно сегодня была освобождена иранскими властями и готовится вернуться в Италию», — сообщила пресс-служба главы правительства Джорджии Мелони.
По данным итальянской прессы, Алессия Пиперно, путешествующая по миру с 2016 года, была арестована 28 сентября в кулуарах антиправительственных протестов.
В своем аккаунте в Instagram, за которым сейчас следят почти 60 000 человек, она публично поддержала протесты в Иране, где находилась более двух месяцев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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