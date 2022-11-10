Bloomberg: «энергетический кошмар» в Европе будет усиливаться
2022-11-10 17:03
По информации агентства Bloomberg, этой зимой Европе предстоит столкнуться с дефицитом энергии, а следующий год может оказаться даже хуже.
Сообщается, что Европе придется принимать сложные решения для обеспечения домохозяйств энергией и сохранения поставок.
В материале сказано, что в некоторых странах нехватка энергии станет вопросом жизни и смерти.
Ранее в Германии сообщили, что подземные хранилища заполнены газом почти на 100%.
Опубликовано: Светлана Репина
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