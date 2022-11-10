Bloomberg: «энергетический кошмар» в Европе будет усиливаться

По информации агентства Bloomberg, этой зимой Европе предстоит столкнуться с дефицитом энергии, а следующий год может оказаться даже хуже.

Сообщается, что Европе придется принимать сложные решения для обеспечения домохозяйств энергией и сохранения поставок.

В материале сказано, что в некоторых странах нехватка энергии станет вопросом жизни и смерти.

Ранее в Германии сообщили, что подземные хранилища заполнены газом почти на 100%.