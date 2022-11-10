Французского священника обвинили в изнасиловании подростка при отягчающих обстоятельствах и посадили в тюрьму
В воскресенье в Париже священнику было предъявлено обвинение в изнасиловании подростка, сообщила в четверг, 10 ноября, парижская прокуратура.
Преступление произошло при отягчающих обстоятельствах и провокации несовершеннолетней к употреблению наркотиков, обвиняемый помещен под стражу до суда,
Он подозревается в том, что без ведома жертвы дал подростку какое-то вещество, чтобы изменить его суждение и контроль над своими действиями. По словам источника, знакомого с этим вопросом, священник и 15-летняя несовершеннолетняя познакомились в приложении для знакомств Grindr и встретились в Париже.
По сообщению RTL, после секса подросток предупредила друзей, которым удалось определить ее геолокацию с помощью мобильного телефона, что позволило пожарным ее спасти.
Опубликовано: Тарас Медведев
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