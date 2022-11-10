Беркова рассказала об агрессии бывшего мужа Стоянова в последнюю их встречу

Елена Беркова вспоминает, что когда они разводились актер Андрей Берков, который скончался сегодня в 10:30, вел себя очень агрессивно.

Звезда "Дома 2" Елена Беркова в интервью "5-tv.ru" рассказала о том, как проходила ее последняя встреча с покойным актером Андреем Стояновым.

Последний раз знаменитости виделись в суде, когда разводились.

Беркова вспомнила, что пришла на процесс не одна, а с сопровождением, так как переживала за собственную безопасность.

Елена утверждает, что рассталась в бывшим плохо. Во время расставания тот вел себя крайне агрессивно. Спустя некоторое время Стоянов пытался общаться, но Беркова игнорировала его внимание, зная, что люди не меняются.