Беркова рассказала об агрессии бывшего мужа Стоянова в последнюю их встречу
2022-11-10 17:14
Елена Беркова вспоминает, что когда они разводились актер Андрей Берков, который скончался сегодня в 10:30, вел себя очень агрессивно.
Звезда "Дома 2" Елена Беркова в интервью "5-tv.ru" рассказала о том, как проходила ее последняя встреча с покойным актером Андреем Стояновым.
Последний раз знаменитости виделись в суде, когда разводились.
Беркова вспомнила, что пришла на процесс не одна, а с сопровождением, так как переживала за собственную безопасность.
Елена утверждает, что рассталась в бывшим плохо. Во время расставания тот вел себя крайне агрессивно. Спустя некоторое время Стоянов пытался общаться, но Беркова игнорировала его внимание, зная, что люди не меняются.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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