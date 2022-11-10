В Иране задержана молодая испанка, через месяц после задержания ее соотечественника

Второй испанский гражданин в настоящее время находится под стражей в Иране после ареста в октябре болельщика, направлявшегося на чемпионат мира по футболу в Катаре, сообщили в четверг испанские дипломатические источники.

«Посольству Испании в Иране известно об этих двух случаях, оно следит за ними, и мы находимся в тесном контакте с семьями, которым мы пунктуально передаем всю информацию», — сказал тот же источник без дальнейших уточнений.

Базирующаяся в США НПО «Информационное агентство правозащитников» (HRANA) сообщила в среду, что вторым гражданином Испании была 24-летняя женщина, которая была «арестована несколько дней назад».

В МИД Испании оставили эту информацию без подробных комментариев.