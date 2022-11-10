Армения предлагает создать демилитаризованную зону в Карабахе и на границе с Азербайджаном
Армения предложила создать демилитаризованную зону вдоль своей границы с Азербайджаном и вокруг Нагорно-Карабахского региона.
Это предложение прозвучало на фоне того, что в последние недели Баку и Ереван активизировали переговоры, чтобы найти выход из территориального спора.
«Я внес на рассмотрение инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.
«Мы также предлагаем (...) создать трехкилометровую демилитаризованную зону вдоль армяно-азербайджанской границы», - добавил он.
Это предложение прозвучало в связи с тем, что в последние недели участились столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном, что могло привести к активной военной конфронтации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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