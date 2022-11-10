МВД задержало владельца клуба «Полигон» депутата «Единой России» Мирзоева

Полицейские задержали хозяина сгоревшего в Костроме ночного клуба "Полигон" Ихтияра Мирзоева.

Вечером 10 ноября сотрудники МВД России по Костроме задержали депутата политической фракции "Единая Россия" Ихтияра Мирзоева, который является владельцем ночного клуба "Полигон". Накануне в "Полигоне" вспыхнул крупный пожар, жертвами которого стали 13 человек.

Днём ранее пресс-служба "Единой России" сообщила, что депутаты приостановили членство Ихтияра Мирзоева в данной партии на неопределённый срок.

По данным СМИ, сейчас Ихтияр Мирзоев заключён под стражу до момента, когда суд выберет ему иную меру пресечения. Известно, что Мирзоев обвинён в нарушении требований пожарной безопасности в клубе "Полигон".