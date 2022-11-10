Джигурда рассказал, когда звезды, покинувшие Россию, начнут просить прощения, чтобы вернуться домой
2022-11-10 17:28
Актер Никита Джигурда убежден, что в скором времени ситуация измениться, а знаменитости, уехавшие зарубеж, начнут проситься на родину. Когда же это произойдет?
Никита Джигурда уверен, что очень скоро Запад поймет, что попытки расколоть РФ оказались тщетны, и постараются помириться с Россией ради энергоносителей.
В это время отечественные артисты, покинувшие страну с началом спецоперации, станут просить прощения, желая вернуться в родное государство.
Джугурда отметил, что когда это произойдет, он первый попросит у общественности быть милосердными к своим землякам.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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