Джигурда сообщил, что однажды чуть не стал президентом Украины
2022-11-10 17:34
Актер Никита Джигурда утверждает, что в 2013 году ему предлагали побороться за кресло главы Украины.
Никита Джигурда вспомнил, как в 2013 году ему предлагали стать кандидатом в президенты Украины.
Артист утверждает, что с ним связывался Виктор Медведчук и сотрудники СБУ, предлагая вложиться в его предвыборную кампанию.
Таким образом они хотели оттянуть голоса националистов. Джигурда чуть было не согласился, но Майдан сделал свое дело, и актер отказался от затеи.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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