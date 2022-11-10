Джигурда сообщил, что однажды чуть не стал президентом Украины

Актер Никита Джигурда утверждает, что в 2013 году ему предлагали побороться за кресло главы Украины.

Никита Джигурда вспомнил, как в 2013 году ему предлагали стать кандидатом в президенты Украины.

Артист утверждает, что с ним связывался Виктор Медведчук и сотрудники СБУ, предлагая вложиться в его предвыборную кампанию.

Таким образом они хотели оттянуть голоса националистов. Джигурда чуть было не согласился, но Майдан сделал свое дело, и актер отказался от затеи.