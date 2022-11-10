Во французском Бресте бастует 100% водителей общественного транспорта после самоубийства коллеги

Общественный транспорт в мегаполисе Брест был остановлен в четверг из-за массовой забастовки после самоубийства водителя и попытки самоубийства его коллеги, сообщили в CFDT и руководстве транспортного парка.

Сообщается, что доля бастующих составила 94% водителей. CFDT, мажоритарный профсоюз Bibus, называет цифру в 100%.

Уведомление о забастовке было подано в связи с похоронами 52-летнего сотрудника, который покончил с собой в прошлую субботу.

По данным CFDT, перед самоубийством сотрудник оставил записку, в которой упрекал руководство в жестоком обращении с ним.

