В Иране силовики ждут зеленого света от Хамени, чтобы вмешаться и подавить протесты

Командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Киумарс Хейдари заявил в четверг, что его войска ожидают приказа от верховного лидера аятоллы Али Хамени вмешаться в протесты, сообщает информационное агентство Mehr.

Генерал назвал протестующих «мухами и предупредил, что армия готова вмешаться, если будет приказано сделать это.

«Заговорщики, которые сегодня подобны марионеткам в руках врага, должны помнить, что мы не позволим растоптать святую кровь мучеников», — заверил Хейдари. Мы арестуем их, если они попытаются выйти на улицу».

Генерал Хейдари отметил, что тот факт, что армия до сих пор не вмешивалась, не следует неверно истолковывать.

«Если сегодня революционное сообщество не отреагирует, то это потому, что так решил Верховный лидер», — пояснил он во время церемонии в восточном Иране: «Но в тот день, когда он отдаст приказ встретиться с ними лицом к лицу, им больше не будет места в нашей стране».

Протесты в Иране сопровождались провокациями против полиции, были подожжены полицейские участки и убито несколько полицейских.