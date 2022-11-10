Крид пожаловался, что растолстел до 90 кг из-за токсичных отношений

Известный певец Егор Крид признался, что из-за абьюзивных отношений набрал лишние килограммы.

Рэпер Егор Крид признался, что из-за абьюзивных отношений набрал лишние килограммы, а отметка на весах перевалила за 85 кг.

Сейчас же певец пугает фанатов тем, что слишком исхудал, поэтому музыкант решил объясниться. Исполнитель утверждает, что долгое время его мучили проблемы психологического характера, от чего он сильно поправился.

Артист пожаловался на панические атаки и отсутствие смысла жизни. Когда звезда сцены пребывал в Дубае, там он набрал еще 5 килограмм.

Он не следил за собой, находясь в токсичных отношениях, в которых присутствовало психологическое давление.

Крид заявил, что похудение стало отправной точкой и теперь его ждет "долгая, здоровая и счастливая жизнь".