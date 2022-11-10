Макрон планирует поставить французскую экономику на военные рельсы

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной базе в Тулоне на юге Франции в центре внимания поставил вопросы обороноспособности.

По данным Елисейского дворца, подготовка Франции к вооруженному конфликту является целью стратегической речи, которую Эммануэль Макрон произнес на военной базе.

Эммануэль Макрон хочет привести Францию к военной мощи и объявил о новой военной стратегии.

Причиной переопределения является война на Украине, которая, по словам Макрона, имела «очищающий эффект».

На цели обороны будет выделен многомиллиардный бюджет, который направят на модернизацию армии и флота.

Ядерная держава Франции обеспокоена тем, что не будет в состоянии защитить себя в случае вооруженного конфликта.