Макрон планирует поставить французскую экономику на военные рельсы
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной базе в Тулоне на юге Франции в центре внимания поставил вопросы обороноспособности.
По данным Елисейского дворца, подготовка Франции к вооруженному конфликту является целью стратегической речи, которую Эммануэль Макрон произнес на военной базе.
Эммануэль Макрон хочет привести Францию к военной мощи и объявил о новой военной стратегии.
Причиной переопределения является война на Украине, которая, по словам Макрона, имела «очищающий эффект».
На цели обороны будет выделен многомиллиардный бюджет, который направят на модернизацию армии и флота.
Ядерная держава Франции обеспокоена тем, что не будет в состоянии защитить себя в случае вооруженного конфликта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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