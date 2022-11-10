НАТО начало учебную миссию в Баку по подготовке ВС Азербайджана

Тренинговая группа Североатлантического альянса прибыла в Баку для обучения азербайджанских военных.

Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана уведомляет, что 10 ноября мобильная группа объединённого командования НАТО прибыла в Баку, где приступила к обучению азербайджанских военных.

Отмечается, что обучающие курсы не включают в себя боевую подготовку и состоят из лецкий о характере и специфике операций Североатлантического альянса. Сами лекции НАТО для армии Азербайджана будут закончены 12 ноября.

Примечательно, что ранее Азербайджан был членом прямого "антагониста" НАТО - военного блока ОДКБ, однако в 1999 годы вышел оттуда, одной из причин чего является спор о принадлежности Нагорного Карабаха между Баку и Ереваном.