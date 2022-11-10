Немецкие топ-менеджеры предостерегают правительство от ухода из Китая

Ряд немецких топ-менеджеров предостерегли от ухода из страны ввиду дебатов об экономических отношениях с Китаем.

Китай был и останется вторым по важности рынком в мире, подчеркнули руководители BASF, Siemens, Merck, Bosch, Trumpf, Heraeus, Schaeffler и Гамбургского порта в гостевой статье во Frankfurter Allgemeine в четверг, 10 ноября.

«Наше присутствие там особенно важно в интересах экономики Германии», - заявили руководители крупнейших предприятий Германии, — «Таким образом, мы обеспечиваем работу и средства к существованию для многих людей в Германии. Выход из Китая отрезал бы нас от этих возможностей».

Авторы согласны с тем, что политическая напряженность в отношении Китая, например, из-за Тайваня или «ситуации с правами человека» в провинции Синьцзян, привела к изменениям. Однако представители бизнеса жалуются, что дискуссия сейчас слишком односторонняя. Акцент делается «почти исключительно» на соперничестве систем, но необходима большая дифференциация.

Германия, Европа и Китай должны «открыть новые возможности в сотрудничестве, совместно определить проекты, отвечающие нашим общим интересам». Центральным полем для этого является «устойчивая ориентация экономики и общества».

Дискуссия набрала обороты в связи с планируемым входом китайской государственной компании Cosco в порт Гамбурга. Несмотря на предупреждения и резкую критику, федеральное правительство дало добро на приобретение миноритарной доли менее 25 процентов в терминале в Гамбурге.

В среду, 9 ноября, в свою очередь, Берлин запретил китайским инвесторам участвовать в поглощении двух немецких производителей микрочипов.