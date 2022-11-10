Глава авиакомпании Qatar Airways сожалеет о негативной медиа-кампании против его страны

Глава авиакомпании Qatar Airways выразил сожаление по поводу «негативной кампании в СМИ» против его страны.

«Люди не могут смириться с тем, что такая маленькая страна, как государство Катар, выиграла величайшее спортивное событие в мире», — заявил Акбар аль-Бакер в четверг на праздновании расширения аэропорта в столице Катара Дохе.

По его словам, второй раз подряд этот аэропорт был признан лучшим в мире.

«Так что вы можете видеть, что мы продолжаем сыпать соль на раны наших конкурентов и, конечно же, наших противников», сказал аль-Бакер.

Напомним, что европейские страны начали беспрецедентную кампанию против ЧМ 2022 в Катаре из-за мнимых нарушений толерантности в этой мусульманской стране.