Гросси назвал очень сложными переговоры по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

Переговоры с Россией и Украиной о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС «очень сложны», заявил в четверг AFP генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

В то время как Москва и Киев уже несколько месяцев обвиняют друг друга в обсьрелах ядерного объекта, несколько недель назад МАГАТЭ начало обсуждение зоны безопасности вокруг него, чего требует, в частности, Генеральный секретарь ООН.

«Это занимает ужасно много времени, и я первый проявляю нетерпение, но я не могу позволить себе терять терпение, и я должен продолжать свои усилия», — рассказал в интервью AFP в кулуарах COP27 в Египте глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Как вы понимаете, это очень сложные переговоры, когда две страны находятся в состоянии войны и не ведут переговоров друг с другом. Я пытаюсь заставить эти две страны принять концепцию защиты этой атомной электростанции», — добавил он, сказав, что у него все еще есть надежда на достижение успеха.

Среди сложностей он подчеркнул, что его собеседниками являются не только дипломаты, но и военные двух стран.

«Это делает переговоры очень чувствительными, когда мы говорим о радиусе (защиты вокруг электростанции), когда мы говорим об определении того, какая военная техника будет разрешена или запрещена», — подчеркнул Рафаэль Гросси: «Вы можете себе представить, что они смотрят на это с точки зрения войны».

В то время как G7 недавно осудила «неприемлемую ядерную риторику» России, глава МАГАТЭ высказал свою «озабоченность» применением ядерного оружия, но выразил надежду, что его ведомство сможет снизить риски.