Галкин разместил в сети видео с концерта, в котором заявил, что мечтает о свободной и независимой Украине

В Сети появился ролик, где ведущий Максим Галкин на одном из своих последних выступлений сделал очередное политическое заявление.

По Сети распространилось видео, где ведущий, комик и шоумен Максим Галкин на своем последнем концерте делает очередное политическое заявление.

Галкин заявляет, что его мечта - свободная и независимая Украина. Публика встретила заявление артиста бурными аплодисментами.

Ранее актриса Мария Шукшина заявляла, что руки не подаст теперь Галкину.