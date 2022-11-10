Галкин разместил в сети видео с концерта, в котором заявил, что мечтает о свободной и независимой Украине
2022-11-10 18:58
В Сети появился ролик, где ведущий Максим Галкин на одном из своих последних выступлений сделал очередное политическое заявление.
По Сети распространилось видео, где ведущий, комик и шоумен Максим Галкин на своем последнем концерте делает очередное политическое заявление.
Галкин заявляет, что его мечта - свободная и независимая Украина. Публика встретила заявление артиста бурными аплодисментами.
Ранее актриса Мария Шукшина заявляла, что руки не подаст теперь Галкину.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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