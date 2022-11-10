Стоматолог Лосев предупредил об опасности отбеливания зубов дома
Врач-стоматолог Владимир Лосев настоятельно не рекомендует заниматься отбеливанием зубов в домашних условиях.
Очень часто люди заказывают средства для отбеливания зубов в интернете. Огромная часть таких товаров производится в Китае. Многие из реализуемых средств не проходят сертификацию.
Дантист Владимир Лосев утверждает, что пользуясь такими средствами, нельзя доказать как их положительный эффект, так и отрицательный.
Специалист дал совет не злоупотреблять такой продукцией, о чем сообщает "NEWS.ru". Не исключено, что в состав отбеливающих средств входят абразивные частицы, способные навредить зубной эмали.
Эксперт утверждает, что отбеливание - процедура, требующая контроля со стороны стоматолога.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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