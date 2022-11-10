Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенгенскую зону
2022-11-10 19:04
Европарламент пригласил Хорватию в Шенгенскую зону, призвав к отмене до конца года пограничного контроля этой балканской страны с другими участниками пространства свободного передвижения.
Хорватия, член ЕС с 2013 года, присоединится к зоне евро в январе следующего года.
По заявлению парламентариев, она «выполняет необходимые условия», чтобы стать членом Шенгенской зоны.
В пользу этого решения проголосовали 534 депутата (53 голоса против и 25 воздержавшихся).
Опубликовано: Тарас Медведев
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