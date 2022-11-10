Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенгенскую зону

Европарламент пригласил Хорватию в Шенгенскую зону, призвав к отмене до конца года пограничного контроля этой балканской страны с другими участниками пространства свободного передвижения.

Хорватия, член ЕС с 2013 года, присоединится к зоне евро в январе следующего года.

По заявлению парламентариев, она «выполняет необходимые условия», чтобы стать членом Шенгенской зоны.

В пользу этого решения проголосовали 534 депутата (53 голоса против и 25 воздержавшихся).

