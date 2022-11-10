Россия назвала темы для переговоров в рамках G20

Министерство иностранных дел РФ назвал темы, которые Россия поднимет на саммите G20.

10 ноября по сообщениям ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия на саммите G20 озвучит предложения по наращиванию газового сотрудничества с Турцией и поставкам крупных партий зерна и удобрений.

Захарова утверждает, что Москва на переговорах также подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов на зарубежные рынки.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите "Группы двадцати" и проведет ряд двусторонних встреч на полях G20.