Дмитриенко опроверг роман с Валиевой в личном блоге
2022-11-10 19:37
17-летний исполнитель Иван Дмитриенко заявил, что он свободный человек, и не состоит сейчас в отношениях.
Российский певец Ваня Дмитриенко отрицает сведения о том, что у него отношения с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Камилой Валиевой.
Слухи о романтических отношениях между знаменитостями появились после того, как исполнитель посетил 3-ий этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани, и поддержал юную спортсменку.
Чтобы не было домыслов, Иван написал в личном блоге, что не встречается ни с кем в данный момент.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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