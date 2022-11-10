Дмитриенко опроверг роман с Валиевой в личном блоге

17-летний исполнитель Иван Дмитриенко заявил, что он свободный человек, и не состоит сейчас в отношениях.

Российский певец Ваня Дмитриенко отрицает сведения о том, что у него отношения с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Камилой Валиевой.

Слухи о романтических отношениях между знаменитостями появились после того, как исполнитель посетил 3-ий этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани, и поддержал юную спортсменку.

Чтобы не было домыслов, Иван написал в личном блоге, что не встречается ни с кем в данный момент.