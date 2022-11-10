Учения по уборке сугробов прошли в Северной столице

В Санкт-Петербурге коммунальщики провели необычные учения по слаживанию коллективов служб в уборке сугробов, пишет «Подъем».

Как рассказало и показало издание, к учениям привлекли коммунальную снегоуборочную технику и бригады дворников и кровельщиков.

Учения призваны наработать слаженность между кровельщиками, дворниками и механизаторами, чтобы этой зимой не было проблем, рассказали корреспондентам в администрации Центрального района.

Имитируя уборку команды выполняли свои задачи по колке льда, расчистке и вывозу воображаемых снежных завалов.

Напомним, что во время снегопадов зимой 2021 года Петербург столкнулся с проблемой нехватки персонала и был вынужден привлекать население к уборке снега. Тогда проблему составляли ограничения по въезду рабочих из-за пандемии коронавируса.