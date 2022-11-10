Арестован владелец сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме

Депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев арестован по делу о пожаре в кафе «Полигон».

10 ноября средства массовой информации сообщают, что депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев задержан по уголовному делу о нарушении правил пожарной безопасности в клубе "Полигон", в котором при пожаре погибли 13 человек.

Сообщается, что ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ -нарушение требований пожарной безопасности и грозит до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что Мирзоев стал третьим арестованным по этому делу: до этого в СИЗО попали предполагаемый виновник пожара и директор фирмы, владеющей увеселительным заведением.