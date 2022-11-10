Арестован владелец сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме
2022-11-10 19:44
Депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев арестован по делу о пожаре в кафе «Полигон».
10 ноября средства массовой информации сообщают, что депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев задержан по уголовному делу о нарушении правил пожарной безопасности в клубе "Полигон", в котором при пожаре погибли 13 человек.
Сообщается, что ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ -нарушение требований пожарной безопасности и грозит до семи лет лишения свободы.
Отмечается, что Мирзоев стал третьим арестованным по этому делу: до этого в СИЗО попали предполагаемый виновник пожара и директор фирмы, владеющей увеселительным заведением.
Опубликовано: Елена Калиновская
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Арестован владелец сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме
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