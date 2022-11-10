ФИФА запретила сборной Дании выступать на ЧМ в футболках с лозунгами за права человека

Датчане, хотели символически выразить протест против «репутации Катара в области прав человека», но нарвались на цензуру ФИФА.

На своих тренировочных футболках сборная Дании планировала нанести принт «Права человека для всех», на английском языке.

«Сегодня мы получили сообщение от ФИФА о том, что тренировочная футболка (…) была отклонена по техническим причинам, и мы сожалеем об этом», — сказал директор Датской федерации (DBU) Якоб Йенсен в комментарии DR Sporten и добавил, что «послание от организации «Права человека для всех» является универсальным и не является политическим призывом».

ФИФА, которая в своих правилах запрещает сообщения политического или религиозного характера во время соревнований на экипировке, на матчах и на тренировках, запретила такое решение.