ФИФА запретила сборной Дании выступать на ЧМ в футболках с лозунгами за права человека
Датчане, хотели символически выразить протест против «репутации Катара в области прав человека», но нарвались на цензуру ФИФА.
На своих тренировочных футболках сборная Дании планировала нанести принт «Права человека для всех», на английском языке.
«Сегодня мы получили сообщение от ФИФА о том, что тренировочная футболка (…) была отклонена по техническим причинам, и мы сожалеем об этом», — сказал директор Датской федерации (DBU) Якоб Йенсен в комментарии DR Sporten и добавил, что «послание от организации «Права человека для всех» является универсальным и не является политическим призывом».
ФИФА, которая в своих правилах запрещает сообщения политического или религиозного характера во время соревнований на экипировке, на матчах и на тренировках, запретила такое решение.
Опубликовано: Тарас Медведев
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ФИФА запретила сборной Дании выступать на ЧМ в футболках с лозунгами за права человека
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