Студента, забросавшего яйцами Карла III, выпустили под залог
Мужчине, бросившему яйца в Карла III, выпустили под залог и запретили подходить к королю на 500 метров.
В четверг днем британское издание Mirror сообщило, что 23-летний студент Патрик Телвелл, который был задержан в британском городе Йорке за то, что он бросил яйца в короля Карла III и королеву-консорта Камиллу заявил, что условия его освобождения под залог были довольно "забавными" среди них запрет находиться в радиусе 500 метров вокруг короля и запрет носить яйца в общественных местах.
Однако, молодому человеку изменили последнее условие для освобождения под залог, чтобы он мог свободно ходить в магазин за продуктами.
Телвелл утверждает, что бросив яйца в короля, таким образом он выступил против "состояния этой страны и скатывания к фашизму."
Опубликовано: Елена Калиновская
Лукашенко издал указ о повышении пенсий на 5% в Беларуси с 1 декабря
ФИФА запретила сборной Дании выступать на ЧМ в футболках с лозунгами за права человека
Путин отказался от участия в саммите G20
Арестован владелец сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме
Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах