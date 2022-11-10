Студента, забросавшего яйцами Карла III, выпустили под залог

Мужчине, бросившему яйца в Карла III, выпустили под залог и запретили подходить к королю на 500 метров.

В четверг днем британское издание Mirror сообщило, что 23-летний студент Патрик Телвелл, который был задержан в британском городе Йорке за то, что он бросил яйца в короля Карла III и королеву-консорта Камиллу заявил, что условия его освобождения под залог были довольно "забавными" среди них запрет находиться в радиусе 500 метров вокруг короля и запрет носить яйца в общественных местах.

Однако, молодому человеку изменили последнее условие для освобождения под залог, чтобы он мог свободно ходить в магазин за продуктами.

Телвелл утверждает, что бросив яйца в короля, таким образом он выступил против "состояния этой страны и скатывания к фашизму."