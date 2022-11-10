Байден и Си на саммите G20 обсудят Украину, Тайвань и КНДР
2022-11-10 20:45
Белый дом: Байден и лидер КНР Си Цзиньпин на полях G20 обсудят Тайвань, Украину и КНДР.
10 ноября РИА Новости сообщили, что на сайте Белого дома появилась информация, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на полях предстоящего саммита G20 обсудят ситуацию вокруг Тайваня, Украины и КНДР.
По словам представителя Белого дома, в Вашингтоне рассчитывают, что предстоящие переговоры будут носить глубокий и содержательный характер и послужат интересам как двусторонних отношений, так и координации усилий двух стран по мировым вопросам.
Опубликовано: Елена Калиновская
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