Байден и Си на саммите G20 обсудят Украину, Тайвань и КНДР

Белый дом: Байден и лидер КНР Си Цзиньпин на полях G20 обсудят Тайвань, Украину и КНДР.

10 ноября РИА Новости сообщили, что на сайте Белого дома появилась информация, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на полях предстоящего саммита G20 обсудят ситуацию вокруг Тайваня, Украины и КНДР.

По словам представителя Белого дома, в Вашингтоне рассчитывают, что предстоящие переговоры будут носить глубокий и содержательный характер и послужат интересам как двусторонних отношений, так и координации усилий двух стран по мировым вопросам.