США выдадут Кубе 20 000 ежегодных эмигрантских виз и возобновят работу своего консульства в Гаване

Переговоры между двумя странами направлены на возобновление работы консульских служб США на острове и возобновление действия миграционного соглашения.

На этой неделе высокопоставленные чиновники Кубы и США провели в Гаване переговоры по вопросам миграции в качестве первого шага. к материализации возобновления работы консульских служб США на острове, приостановленного администрацией Трампа пять лет назад, и возобновления применения соглашение, действующее иммиграционное законодательство, которое устанавливает обязательство Вашингтона ежегодно выдавать как минимум 20 000 виз кубинским эмигрантам.

За последние пять лет, по данным кубинских властей, было выдано в среднем только 4 000 виз.

Визит помощника госсекретаря по консульским вопросам Рены Биттер и директора Службы гражданства и иммиграции Министерства внутренней безопасности США Ура Мендосы Джадду пока является высшим уровнем присутствия со времен, когда Джо Байдена прибыла в Белый дом, и происходит это в разгар серьезного миграционного кризиса.

В прошлом финансовом году 224 000 кубинцев незаконно проникли в Соединенные Штаты через мексиканскую границу, и более 6 000 рафтеров были перехвачены в открытом море судами береговой охраны США. В сентябре Куба и Соединенные Штаты провели в Гаване «техническую встречу» между кубинскими пограничными войсками и службой береговой охраны США, чтобы «расширить двустороннее сотрудничество» в борьбе с нелегальной эмиграцией.



Биттер и Мендоса были приняты в среду кубинской делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Карлосом Фернандесом де Коссио, который, согласно официальному заявлению, «подтвердил важность полного возобновления иммиграционных и консульских услуг в посольстве США в Гаване, включая оформление неиммиграционных виз», и подтвердил готовность сотрудничать «с необходимыми шагами для полноценной работы миграционной и консульской служб дипломатического штаба».

Со своей стороны, посольство США сообщило, что Вашингтон возобновит «полное оформление иммиграционных виз с 4 января 2023 года», отдавая приоритет воссоединению семей, а также что он «расширит консульские услуги» и увеличит свой штат «в соответствии с условиями».