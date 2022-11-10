Как живется в тюрьме Ефремову
Известный актер Михаил Ефремов получил 8 лет колонии строго режима за то, что сбил человека в нетрезвом виде насмерть.
Руководство колонии сообщает, что каждую неделю актер звонит родным - жене, сестре, детям, получает посылки.
Навещают заключенного друзья - актеры Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш и исполнитель Гарик Сукачев.
Сестра Ефремова Анастасия ни разу не была в колонии, так как тяжело туда добираться - УФСИН находится в Белгородской области, что в 570 км. от столицы.
Поклонники не забывают своего любимца даже здесь: он получает письма из разных уголков РФ. Сестра актера рассказала, что больше всего он получает столько теплых носков, что их хватило бы, чтобы одеть всю колонию.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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