Как живется в тюрьме Ефремову

Известный актер Михаил Ефремов получил 8 лет колонии строго режима за то, что сбил человека в нетрезвом виде насмерть.

Руководство колонии сообщает, что каждую неделю актер звонит родным - жене, сестре, детям, получает посылки.

Навещают заключенного друзья - актеры Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш и исполнитель Гарик Сукачев.

Сестра Ефремова Анастасия ни разу не была в колонии, так как тяжело туда добираться - УФСИН находится в Белгородской области, что в 570 км. от столицы.

Поклонники не забывают своего любимца даже здесь: он получает письма из разных уголков РФ. Сестра актера рассказала, что больше всего он получает столько теплых носков, что их хватило бы, чтобы одеть всю колонию.