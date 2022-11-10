Данко заявил, что Киркоров пиарится, совершая скандальные поступки

Певец Данко (Александр Фадеев) утверждает, что Филипп Киркоров ведет себя вызывающе на концертах с целью пиара.

Исполнитель Данко уверен, что Филипп Киркоров целенаправленно ударил зрителя в зале на своем концерте букетом, так как хотел пропиариться. Данко убежден,что певец придумал простую историю, осуществил ее, а она сработала.

Имя музыканта у всех на устах уже не первый день.

Данко убежден, что Киркорову необходима была пиар-историю. Цветами человека не покалечишь, а шуму много.