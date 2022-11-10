Брежнева продолжает исполнять песни на русском языке
2022-11-10 21:46
Певица Вера Брежнева, заявившая о себе выпуском украинской композиции "Вишиванка" под псевдонимом Vera, продожает работать со своими русскими песнями.
Экс- солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева разместила в соцсетях ролик с репетицией композиции "Тихо" на русском, написанной в 2020 году .
Артистка также рассказала, что в сентябре текущего года снимала клип на эту песню, что было необычным для нее опытом.
Совсем недавно артистка выпустила новую композицию, которую исполнила на украинском, опозиционируя себя как Vera.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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