Владимир Зеленский утверждает, что не закрывал дверь для переговоров с Москвой и он не исключает мирных переговоров.

В четверг вечером средства массовой информации сообщили о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает мирных переговоров с российскими властями, что он не закрывал дверь для переговоров с Москвой, но с другой Россией, с той, которая готова к миру.

По мнению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, США попросили Зеленского создать иллюзию готовности Киева к переговорам с Москвой, потому что в западных странах начинается усталость от Украины.

Ранее американская газета Politico со ссылкой на источники писала, что свое мнение по поводу переговоров с РФ украинский президент изменил спустя несколько дней после визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, хотя ранее Зеленский заявлял, что не желает вести диалог с властями России.